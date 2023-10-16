Шара Буллет: «В мою сферу влияния вошел UFC. Теперь я готов здесь бомбить, чтобы показать, насколько высок уровень российского MMA»

Шара Буллет рассказал, как получил контракт с UFC.

«В мою сферу влияния вошел UFC. Теперь я готов здесь бомбить, чтобы показать, насколько высок уровень российского MMA. Я намерен показать все, на что способен. Чем круче соперник напротив, тем сильнее я буду мотивирован.

Мой контракт? Все заняло пару дней. Со мной связался Али Абдель-Азиз, сказав, что в промоушене хотят предложить мне контракт на эксклюзивных условиях. Мне это очень сильно понравилось. Спасибо Дане Уайту, что дал мне такие цифры», – заявил новичок UFC Шарабутдин Магомедов.

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