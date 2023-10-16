Шара Буллет: «В мою сферу влияния вошел UFC. Теперь я готов здесь бомбить, чтобы показать, насколько высок уровень российского MMA»

Теги UFC MMA Али Абдель-Азиз Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет рассказал, как получил контракт с UFC.

«В мою сферу влияния вошел UFC. Теперь я готов здесь бомбить, чтобы показать, насколько высок уровень российского MMA. Я намерен показать все, на что способен. Чем круче соперник напротив, тем сильнее я буду мотивирован.

Мой контракт? Все заняло пару дней. Со мной связался Али Абдель-Азиз, сказав, что в промоушене хотят предложить мне контракт на эксклюзивных условиях. Мне это очень сильно понравилось. Спасибо Дане Уайту, что дал мне такие цифры», – заявил новичок UFC Шарабутдин Магомедов.

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9 комментариев

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Drob003
Пока по этому проспекту слишком много болтовни. Ещё ничего не добился, зато интервью у него берут чуть ли не каждый день.
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Просто Космос
Ответ Drob003
Пока по этому проспекту слишком много болтовни. Ещё ничего не добился, зато интервью у него берут чуть ли не каждый день.
Дане шейхи предлагают отличные чеки. Они помешаны на спорте. Особенно на мордобое.
Если там еще единоверец выступает , они кипятком ноги шпарят.
Потому он набирает им проспектов побольше и поярче. Кто-то да выстрелит.
Посмотрите, как он качает хайп чимаева , он и его спикеры. Это для шейхов.
История как с пиблетом. Только пиблета бритишам продают.
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СвинопаС
Никто не против. Ты главное в дебюте не облажайся.
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Дмитрий Коломейцев
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Как ничего не добился? В РСС двух топов выиграл, гран при наше дело выиграл. По муа тай выигрывал, в файт найтс 3 боя досрочно. Кто виноват, что ему титульник не давали? Он медийный боец. Он намного интереснее чем всякие федоры и шмеленко
Мухам тоже нравится то, что они едят.
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Просто Космос
Не сомневаюсь , что после поражения в первом же матче , захочется побомбить. Это естественно😺
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