Шара Буллет: «В мою сферу влияния вошел UFC. Теперь я готов здесь бомбить, чтобы показать, насколько высок уровень российского MMA»
Шара Буллет рассказал, как получил контракт с UFC.
«В мою сферу влияния вошел UFC. Теперь я готов здесь бомбить, чтобы показать, насколько высок уровень российского MMA. Я намерен показать все, на что способен. Чем круче соперник напротив, тем сильнее я буду мотивирован.
Мой контракт? Все заняло пару дней. Со мной связался Али Абдель-Азиз, сказав, что в промоушене хотят предложить мне контракт на эксклюзивных условиях. Мне это очень сильно понравилось. Спасибо Дане Уайту, что дал мне такие цифры», – заявил новичок UFC Шарабутдин Магомедов.
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Шара Буллет заявил, что был в группе лиц, участвовавших в конфликте с Макгрегором в Москве в 2019 году
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Если там еще единоверец выступает , они кипятком ноги шпарят.
Потому он набирает им проспектов побольше и поярче. Кто-то да выстрелит.
Посмотрите, как он качает хайп чимаева , он и его спикеры. Это для шейхов.
История как с пиблетом. Только пиблета бритишам продают.