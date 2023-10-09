Шара Буллет заявил, что был в группе лиц, участвовавших в конфликте с Макгрегором в Москве в 2019 году

Шара Буллет вспомнил, как в 2019 году хотел избить на улице Конора Макгрегора.

«Я приезжал к отелю, но мы не дождались его. Макгрегор такой мерзопакостный, какие-то заявления делает. Хочет хайпить. Когда некоторым людям не хватает хайпа, они дагестанцев вспоминают, именно вокруг Дагестана какой-то хайп крутится в интернете.

Не помню, что именно он сказал, за что можно было ему по шапке дать. Я приехал в отель «Ритц», нас не пустили. Его ждали на улице. Я был, друзья были. Не вышел. Если бы я тогда его встретил, я бы ему навалял, потому что уверен, что могу ему навалять, тем более на улице», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет.

Вероятно, что речь идет о случае, произошедшем в октябре 2019 года. Конор Макгрегор заперся в московском отеле «Ритц Карлтон», а группа дагестанцев ждала его у входа в здание. Для защиты ирландца прислали сотрудников полиции.

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