Шара Буллет заявил, что был в группе лиц, участвовавших в конфликте с Макгрегором в Москве в 2019 году

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет вспомнил, как в 2019 году хотел избить на улице Конора Макгрегора.

«Я приезжал к отелю, но мы не дождались его. Макгрегор такой мерзопакостный, какие-то заявления делает. Хочет хайпить. Когда некоторым людям не хватает хайпа, они дагестанцев вспоминают, именно вокруг Дагестана какой-то хайп крутится в интернете.

Не помню, что именно он сказал, за что можно было ему по шапке дать. Я приехал в отель «Ритц», нас не пустили. Его ждали на улице. Я был, друзья были. Не вышел. Если бы я тогда его встретил, я бы ему навалял, потому что уверен, что могу ему навалять, тем более на улице», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет.

Вероятно, что речь идет о случае, произошедшем в октябре 2019 года. Конор Макгрегор заперся в московском отеле «Ритц Карлтон», а группа дагестанцев ждала его у входа в здание. Для защиты ирландца прислали сотрудников полиции.

Шара Буллет: «Помню, увидел девушек в мини-юбках. Забежал в магазин, подождал их за углом и закидал яйцами»

Из поп-MMA в UFC – на что способен Шара Буллет?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Цыбульников
"Когда некоторым людям не хватает хайпа, они дагестанцев вспоминают, именно вокруг Дагестана какой-то хайп крутится в интернете"

Как говорится, на небе только и разговоров, что о дагестанцах..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Цыбульников
Ну а вообще, Шара опять неприятную тему толкнул, похоже, даже не понимая этого. То про "яйцами закидали", теперь вот эту историю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий