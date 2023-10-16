Эдуард Вартанян: «ACA предложила мне около $1 млн за три боя, UFC – в разы меньше. Остался бы за $10 млн»

Эдуард Вартанян рассказал, какой гонорар ему предложила лига ACA.

«Лига ACA предложила мне в разы больше денег, чем UFC. На данный момент это самый крупный контракт на всем российском пространстве: около миллиона долларов за три боя. Я отклонил это предложение. Они как будто специально мне «свинью подложили», согласившись на все условия.

На сколько я бы согласился? Думаю, что где-то на 10 миллионов долларов», – заявил чемпион лиги ACA Эдуард Вартанян.

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