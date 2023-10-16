Камил Гаджиев: «Вартанян может дебютировать в UFC ближе к зиме»

Камил Гаджиев заявил, что Эдуард Вартанян скоро может дебютировать в UFC.

«Что дальше? Я очень хотел бы посмотреть его выступление в UFC, для топов легкого дивизиона он станет хорошей проверкой. А лучший промоушен мира, в свою очередь, даст ответ на вопрос – так ли хорош Вартанян? Как я понял из беседы, этот дебют может случиться ближе к зиме. Ваш прогноз на его выступление?» – написал в соцсетях президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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Вартанян в конце октября отправится на финальный этап переговоров с UFC