Вартанян рассказал, как в Казахстане тренировался по системе Федора Емельяненко: «Понял, что не могу без этого»

Теги MMA Эдуард Вартанян Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Победитель Гран-при АСА в легкой весовой категории Эдуард Вартанян рассказал о том, какую тренировочную систему использовал, когда находился в Казахстане.

«Я когда был в Казахстане, каждый день делал 15 подтягиваний, 30 отжиманий на брусьях. И под конец – через три недели – я почувствовал, что не могу без этого и меня от этого прям прет. Позавчера пошел поборолся и там парни говорят: «Нифигасе, сколько у тебя дури! Здоровый». Стал двигаться по системе Федора Емельяненко? Походу», – сказал Вартанян в интервью «Вестнику MMA».

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