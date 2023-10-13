Эдуард Вартанян о бое Резников – Багов: «Физическая сила будет на стороне Багова»

Эдуард Вартанян прокомментировал предстоящий поединок между россиянином Али Баговым и казахстанцем Артемом Резниковым.

— Мне лично интересно это противостояние. Физическая сила, особенно в начале боя, будет на стороне Багова. Хотя Резников терпеливый и тоже хорошо дышит. Поэтому интересно, как бой закончится. Соперники равные, думаю, — сказал Вартанян.

Поединок Багова и Резникова пройдет 24 декабря в Москве в рамках турнира ACA 168.

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