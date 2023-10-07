Рикки Хаттон: «Фьюри может все, что умеет Усик, но у него есть преимущество в силе и весе. Не вижу вариантов, кроме победы Тайсона»

Экс-чемпион мира по боксу Хаттон не видит шансов у Усика в бою с Фьюри.

«Понимаете, у Тайсона Фьюри есть преимущество в росте, длине рук, он может боксировать как левой, так и правой. Он может стоять и драться, уклоняться, качаться, уворачиваться, двигаться и вынуждать соперника отступать.

Фьюри может все, что умеет Усик, но у него есть преимущество в силе и весе. Это не означает, что исход предрешен, но я не вижу ничего, кроме победы Тайсона», – заявил экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон.

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