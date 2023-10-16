Камил Гаджиев: «Сильнейший российский боксер всех времен и народов – это Константин Цзю, а не Поветкин»

Теги Константин Цзю Александр Поветкин Заб Джуда Камил Гаджиев бокс Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев назвал имя величайшего российского боксера.

«Шлеменко сказал, что Поветкин – самый сильный российский боксер... Сильнейший российский боксер всех времен и народов – это Константин Цзю. Это человек, который был абсолютным чемпионом мира по боксу, он был лучшим в своем весе. Я помню, как он нокаутировал Заба Джуду, и для меня он лучший на все времена.

Поветкин был сильнейшим российским боксером своего времени», – заявил президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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3 комментария

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Kubinec_
Саньку конечно респект, но Цзю топ 1 с большим отрывом. Ну и Бивол ещё рядом )
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Alex1104
Полностью согласен.
Просто супертяжи больше на виду.
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Dr-Manhattan
По мне Бивол
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