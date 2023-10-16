Камил Гаджиев: «Сильнейший российский боксер всех времен и народов – это Константин Цзю, а не Поветкин»

Камил Гаджиев назвал имя величайшего российского боксера.

«Шлеменко сказал, что Поветкин – самый сильный российский боксер... Сильнейший российский боксер всех времен и народов – это Константин Цзю. Это человек, который был абсолютным чемпионом мира по боксу, он был лучшим в своем весе. Я помню, как он нокаутировал Заба Джуду, и для меня он лучший на все времена.

Поветкин был сильнейшим российским боксером своего времени», – заявил президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Костя Цзю – о победе Тимофея: «Я доволен боем. Эмоции только положительные»

Костя Цзю: «Гассиев выиграл бой, но не убедительно. У него остаются перспективы стать чемпионом в тяжелом весе»