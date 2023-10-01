Костя Цзю – о чемпионском поясе сына: «Для меня это не новость»

Константин Цзю отреагировал на первый чемпионский пояс сына.

«Об этом было известно давно. Это чисто формальный повод. Для меня это не новость», – заявил экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Напомним, что Тим Цзю официально стал чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе после того, как Джермелл Чарло вышел на бой с Саулем Альваресом.

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