Костя Цзю – о чемпионском поясе сына: «Для меня это не новость»
Константин Цзю отреагировал на первый чемпионский пояс сына.
«Об этом было известно давно. Это чисто формальный повод. Для меня это не новость», – заявил экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю.
Напомним, что Тим Цзю официально стал чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе после того, как Джермелл Чарло вышел на бой с Саулем Альваресом.
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