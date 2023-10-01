Костя Цзю: «Гассиев выиграл бой, но не убедительно. У него остаются перспективы стать чемпионом в тяжелом весе»

Теги Константин Цзю Мурат Гассиев бокс Отто Валлин Бокс/MMA/UFC

Костя Цзю не согласен с судейским вердиктом поединка Гассиев – Валлин.

«Я не согласен с тем, что Гассиев проиграл. Не было преимущества у Мурата. Он выиграл бой, но не убедительно. Меня Гассиев не разочаровал. Соперник был неудобен. Небьющий боксер Валлин. Где-то он переиграл Мурата, который ожидал, что будет столкновение. Но я считаю, что он все равно выиграл бой.

У Гассиева остаются перспективы стать чемпионом в тяжелом весе. Это очень хороший боксер», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Напомним, что Гассиев проиграл Валлину раздельным судейским решением: 117-111, 113-115, 113-115. Это второе поражение в карьере Мурата.

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