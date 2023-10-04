Вице-президент ACA – о переходе Вартаняна в UFC: «Готов ли Эдуард пробиваться туда через Претендентскую серию? Большой вопрос»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Эдуард Вартанян ACA Бокс/MMA/UFC

В ACA усомнились в переходе Эдуарда Вартаняна в UFC.

«Эдуард заявил о том, что его подпишут на 80 процентов. Я в таких ситуациях являюсь пессимистом, поэтом буду ждать кульминации.

Хочется, чтобы Вартанян выполнил свою мечту и подписал контракт с UFC. Эдуард – значимая часть нашей лиги, один из кандидатов на попадание в зал славы АСА.

Но мы должны понимать, что ему 32 года. Тот же Александр Шаблий, который провел с Вартаняном близкий бой, не смог подписаться в UFC.

Пойдет ли Эдуард на то, чтобы быть подписанным в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта? Большой вопрос – подпишут Вартаняна или нет. Мы будем ждать, не разрушаем мосты», – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

В ACA рассказали об уходе Вартаняна: «Эдуард отказался от контракта, он стремится перейти в UFC»

Вартанян заявил, что не покидал ACA и не отказывался от нового контракта: ранее об этом сообщил вице-президент промоушена

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий