Гаджиев – об аресте Асхабовых в Тайланде: «Если ты забирал свое, но попался, то уже что-то неправильно сделал»

Камил Гаджиев отреагировал на арест братьев Асхабовых в Тайланде.

«В Таиланде, конечно, шутки с законом плохи. А так на деле может оказаться... Я никого не выгораживаю, на самом деле не знаю подробностей, вообще не знаю.

Иногда как бывает: пацанам в Тайланд звонишь, чтобы узнать, что было. Пока у меня такой информации нет, но обычно вымогательство происходит так: ты кому-то дал деньги, а их вовремя не возвращают или человек где-то накосячил.

Ты за своими деньгами приходишь, а человек не понимает. Ты его в машину сажаешь, чтобы куда-то отвезти, в место, где он лучше понимает, и в этот момент тебя задерживает полиция. Получается, что ты и вымогатель, и похититель, но на самом деле ты просто хотел забрать свое. Не удивлюсь, если тут эта история.

Но если ты попался, значит, уже что-то неправильно сделал. Надо понимать, где ты находишься. Таиланд – вообще такая страна… Я каждый год там бываю, и нас пугают: «Ни в коем случае не нарушайте закон в любом виде», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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