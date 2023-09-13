Гаджиев – об аресте Асхабовых в Тайланде: «Если ты забирал свое, но попался, то уже что-то неправильно сделал»

Теги происшествия UFC MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Хусейн Асхабов Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев отреагировал на арест братьев Асхабовых в Тайланде.

«В Таиланде, конечно, шутки с законом плохи. А так на деле может оказаться... Я никого не выгораживаю, на самом деле не знаю подробностей, вообще не знаю.

Иногда как бывает: пацанам в Тайланд звонишь, чтобы узнать, что было. Пока у меня такой информации нет, но обычно вымогательство происходит так: ты кому-то дал деньги, а их вовремя не возвращают или человек где-то накосячил.

Ты за своими деньгами приходишь, а человек не понимает. Ты его в машину сажаешь, чтобы куда-то отвезти, в место, где он лучше понимает, и в этот момент тебя задерживает полиция. Получается, что ты и вымогатель, и похититель, но на самом деле ты просто хотел забрать свое. Не удивлюсь, если тут эта история.

Но если ты попался, значит, уже что-то неправильно сделал. Надо понимать, где ты находишься. Таиланд – вообще такая страна… Я каждый год там бываю, и нас пугают: «Ни в коем случае не нарушайте закон в любом виде», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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7 комментариев

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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Как чеченец говорю, если братья Асхабовы реально виноваты, надеюсь отсидят 5 лет и поймут лучше довольствоваться чем имеешь, а не пытаться отжать или украсть у кого!
И вообще, всем кавказцам совет, не сритесь из-за этих бойцов, Чимаев сказал Хабибу, Абубкар ответил Чимаеву, это бойцы мма, это не те воины которые за справедливость, это просто наземные работники, которые ради денег и славы готовы драться в шортиках перед миллионами людей.
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Мага осторожный
Рафик как всегда не виновен, просто хотел свои кровно заработанные потом деньги забрать, ну и имущество потерпевшего в качестве моральной компенсации
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Щас напишут, что эти братья в жизни четки ребята, всегда прикрывали и помогали, но бл* так слить в унитаз свое дело, будучи бойцом юфс, они лет 5-6 ждали пока их подпишут в юфс, еще в 2016-2017 их хотели попдписать но у них с документами была беда
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Алексей Иванов
Люди одной национальности забирание "своего" походу уже на поток поставили во многих странах мира,недавно так же российского блогера на Бали отработали,теперь Тайланд
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sanek maloi
В Тае говорят тюрьмы жёсткие, "старших" кто решать за них там не будет, могут и девчонками там стать.
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Oleg Where
Ответ Мага осторожный
Рафик как всегда не виновен, просто хотел свои кровно заработанные потом деньги забрать, ну и имущество потерпевшего в качестве моральной компенсации
А телевизор просто шнуром за ногу зацепился, поэтому и сам вытащился
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rude.
Что значит за своими деньгами? Если ты кому-то передал деньги, это уже его деньги, а отдавать тебе их или нет, это сугубо вопрос его морали и совести, с точки зрения юридических норм это определенно вымогательство.
По молодости сам чуть не влетел по такой теме, когда пошел "свои" деньги "выбивать". Урок на всю жизнь. Думайте.
Парни влетели по-серьезке конечно, сидеть скорее всего долго и весело будут.
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