Стерлинг – о поединках блогеров: «Не могу поверить, что вы все за это заплатили»

Алджамейн Стерлинг разочарован вечером бокса с участием блогеров.

«Не могу поверить, что вы все за это заплатили», – написал в соцсетях боец UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что в Манчестере состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел бой в первом тяжелом весе между блогером KSI и Томми Фьюри. Фьюри победил решением большинства судей (57-57, 57-57, 57-56).

В соглавном поединке турнира подрались блогер Логан Пол и Диллон Дэнис. Судьи единогласно отдали победу Полу 60-54 в шести раундах, но итоговым результатом стала дисквалификация Дэниса за нарушение судейских команд, которые привели к массовой потасовке на ринге.

Стерлинг вступился за Оливейру, которого осудили за отказ от боя с Махачевым: «Это сумасшедшее мнение. Драться с такой сечкой – неразумно»

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