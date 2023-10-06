Конор Макгрегор: «Определить цели и поразить их. До скорой встречи, мелкая сучка»

Конор Макгрегор намекнул на скорое возвращение в октагон.

«Определить цели и поразить их. ##### [к черту] последствия. Это бои – ты погружаешься в них с головой.

День спарринга с ловким Николаем Гроздевым. С этим хитрым парнем всегда интересно проводить тренироваться. До скорой встречи, мелкая сучка», – написал в соцсетях .

Хабиб пошутил о победе над Конором: бой на UFC 229 состоялся пять лет назад