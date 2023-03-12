Костя Цзю – о победе Тима над Харрисоном: «На данную секунду испытываю облегчение»

Теги Константин Цзю первый средний вес Тимофей Цзю бокс Тони Харрисон Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на победу сына Тимофея над Тони Харрисоном.

Цзю-младший нокаутировал Харрисона в девятом раунде и стал временным чемпионом WBO в первом среднем весе.

«На данную секунду испытываю облегчение. Стресс, который был последние пару дней, наконец-то сошел. Можно выдохнуть со звуком «Ухх!»

Два величайших боксера в семье? Давайте не будем торопиться. Пускай сначала станет величайшим.

Пусть станет абсолютным чемпионом и защитит не один раз. Тогда это войдет в историю», – сказал Цзю-старший.

Харрисон – о бое с Цзю: «Победил сильнейший, никаких оправданий»

Видео нокаута в бое Цзю – Харрисон

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1 комментарий

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Магомед Саид Амирханов
Костя скромняга🤣
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