Костя Цзю – о победе Тима над Харрисоном: «На данную секунду испытываю облегчение»
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на победу сына Тимофея над Тони Харрисоном.
Цзю-младший нокаутировал Харрисона в девятом раунде и стал временным чемпионом WBO в первом среднем весе.
«На данную секунду испытываю облегчение. Стресс, который был последние пару дней, наконец-то сошел. Можно выдохнуть со звуком «Ухх!»
Два величайших боксера в семье? Давайте не будем торопиться. Пускай сначала станет величайшим.
Пусть станет абсолютным чемпионом и защитит не один раз. Тогда это войдет в историю», – сказал Цзю-старший.
Харрисон – о бое с Цзю: «Победил сильнейший, никаких оправданий»
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