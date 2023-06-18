Костя Цзю – о победе Тима: «Непередаваемые эмоции. Окампо – очень сильный боксер»

Теги Константин Цзю Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Константин Цзю прокомментировал победу сына над Карлосом Окампо.

«Испытываю непередаваемые эмоции после победы Тима, на словах они точно не передаются! Получился хороший бой.

Если бы был слабый соперник, это одно, а Окампо – очень сильный боксер.

Тимофей показал хороший уровень бокса, мощь. Когда он успокоился после первого сумбура, то уже качественно, четко выцелил и попал», – сказал экс-чемпион мира Константин Цзю.

18 июня Тим Цзю победил Карлоса Окампо нокаутом в первом раунде. Теперь его рекорд составляет 23-0.

«Чувствую себя питбулем». Тим Цзю вырубил соперника за минуту, хотя чуть не завершил карьеру из-за укуса собаки

Видео нокаута в бою Тима Цзю и Карлоса Окампо

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dart_Yoda
"Окампо – очень сильный боксер."

Та монстр, все видели.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий