Костя Цзю – о победе Тима: «Непередаваемые эмоции. Окампо – очень сильный боксер»
Константин Цзю прокомментировал победу сына над Карлосом Окампо.
«Испытываю непередаваемые эмоции после победы Тима, на словах они точно не передаются! Получился хороший бой.
Если бы был слабый соперник, это одно, а Окампо – очень сильный боксер.
Тимофей показал хороший уровень бокса, мощь. Когда он успокоился после первого сумбура, то уже качественно, четко выцелил и попал», – сказал экс-чемпион мира Константин Цзю.
18 июня Тим Цзю победил Карлоса Окампо нокаутом в первом раунде. Теперь его рекорд составляет 23-0.
«Чувствую себя питбулем». Тим Цзю вырубил соперника за минуту, хотя чуть не завершил карьеру из-за укуса собаки
Та монстр, все видели.