Костя Цзю – о победе Тима: «Непередаваемые эмоции. Окампо – очень сильный боксер»

Константин Цзю прокомментировал победу сына над Карлосом Окампо.

«Испытываю непередаваемые эмоции после победы , на словах они точно не передаются! Получился хороший бой.

Если бы был слабый соперник, это одно, а Окампо – очень сильный боксер.

Тимофей показал хороший уровень бокса, мощь. Когда он успокоился после первого сумбура, то уже качественно, четко выцелил и попал», – сказал экс-чемпион мира .

18 июня Тим Цзю победил Карлоса Окампо нокаутом в первом раунде. Теперь его рекорд составляет 23-0.

«Чувствую себя питбулем». Тим Цзю вырубил соперника за минуту, хотя чуть не завершил карьеру из-за укуса собаки

Видео нокаута в бою Тима Цзю и Карлоса Окампо