Конор надеется на возвращение Диаза в UFC: «Нейт дал мне реванш, теперь я должен ему бой»

Конор Макгрегор надеется провести третий бой с Нейтом Диазом.

«Бой с ? Это было не очень. Хотел бы, чтобы вернулся в ММА. Знаете, я должен ему бой. Так что это нужно устроить.

Он дал мне реванш, в котором победа осталась за мной. А теперь нам нужна трилогия», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в 2016 году Макгрегор и Диаз дрались дважды: первый бой остался за Нейтом (победа удушением), второй – за Конором (победа раздельным решением судей).

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