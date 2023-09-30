Конор надеется на возвращение Диаза в UFC: «Нейт дал мне реванш, теперь я должен ему бой»
Конор Макгрегор надеется провести третий бой с Нейтом Диазом.
«Бой с Джейком Полом? Это было не очень. Хотел бы, чтобы Нейт вернулся в ММА. Знаете, я должен ему бой. Так что это нужно устроить.
Он дал мне реванш, в котором победа осталась за мной. А теперь нам нужна трилогия», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, что в 2016 году Макгрегор и Диаз дрались дважды: первый бой остался за Нейтом (победа удушением), второй – за Конором (победа раздельным решением судей).
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