Конор надеется на возвращение Диаза в UFC: «Нейт дал мне реванш, теперь я должен ему бой»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Конор Макгрегор Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор надеется провести третий бой с Нейтом Диазом.

«Бой с Джейком Полом? Это было не очень. Хотел бы, чтобы Нейт вернулся в ММА. Знаете, я должен ему бой. Так что это нужно устроить.

Он дал мне реванш, в котором победа осталась за мной. А теперь нам нужна трилогия», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в 2016 году Макгрегор и Диаз дрались дважды: первый бой остался за Нейтом (победа удушением), второй – за Конором (победа раздельным решением судей).

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2 комментария

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oka79410
у конора теперь могут быть шансы только против заторможенных стариков вроде диаза и фергюсона.
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leon01
Дай бой алкоголизму
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