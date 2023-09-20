Нейт Диаз обратился к Конору: «Мне не стоило давать тебе реванш»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Нейт Диаз обратился к Конору Макгрегору.

«Мне не стоило давать тебе реванш после того, как я прикончил тебя в первом поединке. Мне никогда не дают второй шанс, даже после близких боев.

Я не получил реванш после нашего второго боя, после встречи с Джейком Полом.

Я просто позволил тебе убежать в закат. Смиритесь с этим, киски», – написал в соцсетях экс-боец UFC Нейт Диаз.

За что мы полюбили Конора Макгрегора и насколько он был силен на самом деле?

Конор Макгрегор: «В декабре будет Чендлер. После этого займемся трилогией против Диаза»

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2 комментария

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Максим Ачкасов
Не стоило, но дал второй бой, думаю чек там был отличный. Че толку ныть теперь, сам же хочешь вновь вернуться в юфс, тот же ведь второй заход.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Примерно такое же иногда слышат мужчины: зря я тебе тогда дала.
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0
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