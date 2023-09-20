Нейт Диаз обратился к Конору: «Мне не стоило давать тебе реванш»

Нейт Диаз обратился к Конору Макгрегору.

«Мне не стоило давать тебе реванш после того, как я прикончил тебя в первом поединке. Мне никогда не дают второй шанс, даже после близких боев.

Я не получил реванш после нашего второго боя, после встречи с .

Я просто позволил тебе убежать в закат. Смиритесь с этим, киски», – написал в соцсетях экс-боец UFC Нейт Диаз.

За что мы полюбили Конора Макгрегора и насколько он был силен на самом деле?

Конор Макгрегор: «В декабре будет Чендлер. После этого займемся трилогией против Диаза»