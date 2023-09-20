Нейт Диаз обратился к Конору: «Мне не стоило давать тебе реванш»
Нейт Диаз обратился к Конору Макгрегору.
«Мне не стоило давать тебе реванш после того, как я прикончил тебя в первом поединке. Мне никогда не дают второй шанс, даже после близких боев.
Я не получил реванш после нашего второго боя, после встречи с Джейком Полом.
Я просто позволил тебе убежать в закат. Смиритесь с этим, киски», – написал в соцсетях экс-боец UFC Нейт Диаз.
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