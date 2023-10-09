Руководитель команды «Рать» Скаредин: «Ирина Алексеева выйдет на бой с государственным флагом»

Теги UFC MMA Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Ирина Алексеева выйдет на поединок с Мелиссой Диксон под флагом России.

«Сегодня Ирина вылетает в США на поединок, и она летит туда с флагом России. Алексеева выйдет на бой с государственным флагом. Мы этому факту очень рады. Соответственно, Ирина станет первым российским бойцом UFC, кто сможет выйти в октагон с флагом, — заявил руководитель команды «Рать» Александр Скаредин.

Напомним, что Алексеева 15 октября подерется с Мелиссой Диксон в рамках турнира UFC Fight Night.

Ирина Алексеева: «Уже дала поручение близким найти флаг, и если у них все получится, то с удовольствием выйду на поединок с ним»

Алексеева — о втором поединке в UFC: «Мы просто решили тренировать все аспекты и быть готовыми ко всему»

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1 комментарий

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Мага осторожный
Да нас... Рать
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