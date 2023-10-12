Боец UFC Ирина Алексеева хочет выйти на бой с двумя флагами: «Казахстан – страна, где я родилась, которая не меньше за меня болеет»

Боец UFC Ирина Алексеева рассказала о желании выйти в клетку сразу с двумя флагами — России и Казахстана:

«Я, конечно, еще хотела бы выйти с флагом Казахстана, то есть с двумя флагами. Страна, где я родилась и выросла до юниорского периода, у меня там вся по материнской линии живет родня сейчас, которая не меньше за меня болеет. Все мои одноклассники, учителя, по селу мои соседи. Казахстан — это место, где я в юниорском периоде много чего испытала, становилась на ноги. А Россия — это страна, которая меня поставила на ноги. И ту, и ту страну люблю»

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