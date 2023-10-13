Ирина Алексеева: «Милохину нужно сначала помахаться со мной, прежде чем думать о Нурмагомедовых»

Ирина Алексеева отреагировала на слова Дани Милохина о братьях Нурмагомедовых.

«Ему надо сначала выйти помахаться со мной, прежде чем смотреть на этих ребят. Осилит он меня или нет – он же еще ребенок, в 21 год надо выступать по любителям. Думаю, я ему накостыляю, хотя не обладаю какой-то сверхтехникой.

Это чисто хайп, он знал, что надо делать – красавчик, молодец, творческая личность. О нем снова говорят, все четко. Если захочет, пусть купит мне билеты в Абу-Даби или сам приезжает в Екатеринбург. Поспаррингуем, научу его правильно двигаться в этой сфере», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

Даня Милохин мечтает попасть в UFC и драться с братом Хабиба: «Хочу, чтобы Нурмагомедов мне хлопал, когда я выиграю»

Ирина Алексеева: «Уже дала поручение близким найти флаг, и если у них все получится, то с удовольствием выйду на поединок с ним»