Ирина Алексеева: «Уже дала поручение близким найти флаг, и если у них все получится, то с удовольствием выйду на поединок с ним»

Теги UFC MMA Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Ирина Алексеева заявила, что планирует выйти на следующий бой с флагом .

«Я сегодня узнала эту новость и очень ей обрадовалась. Я уже дала поручение близким найти флаг, и если у них все получится, то я с удовольствием выйду. У меня сейчас перелет, тренировки, и, к сожалению, свободного времени не будет. Но если мне найдут флаг, то с ним пойду», – заявила боец UFC Ирина Алексеева.

Напомним, что Алексеева проведет бой в ночь на 15 октября на турнире UFC Vegas 81. Ее соперницей станет непобежденная британка Мелисса Диксон.

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1 комментарий

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Мага осторожный
Действительно, это же большая проблема флаг найти, другое дело что он никому не упёрся...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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