Алексеева — о втором поединке в UFC: «Мы просто решили тренировать все аспекты и быть готовыми ко всему»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева рассказала о своей подготовке ко второму поединку в американском промоушене.

«Прошла основную нагрузку. Сейчас подводка. В понедельник вылет. И там по приезду чисто вес подогнать. И всё. Потом в бой. Все, что тренировала, буду применять.

Соперницу посмотрели по последнему бою, но готовили свое на 80 процентов. Конкретно по сопернице подготовились процентов на 20. Мы просто решили тренировать все аспекты и быть готовыми ко всему. Сейчас подводка, мы посмотрим еще ее бои и проработаем дополнительные моменты», — сказала Алексеева.

14 октября Алексеева (5-1, в UFC 1-0) должна провести бой против британки Мелиссы Диксон (5-0) на турнире UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе. 

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