Алджамейн Стерлинг: «Думаю, что Барбоза войдет в топ-5 рейтинга. Ошеломительный бой!»

Теги UFC MMA Эдсон Барбоза Алджамейн Стерлинг UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Стерлинг в восторге от победы Барбозы в главном бою UFC Fight Night 230.

«Главный поединок был просто ошеломительным! Обожаю такие тонкие технические бои. Думаю, что Барбоза войдет в топ-5 рейтинга», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что в главном событии UFC Fight Night 230 Эдсон Барбоза победил единогласным решением судей Содика Юсуффа.

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