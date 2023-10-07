Чимаев – о дружбе с Хейни: «Я отписался от него. Он слишком высокомерный и расист»

Хамзат Чимаев назвал Дэвина Хейни расистом.

«Я отписался от Хейни. Он слишком высокомерный. Дэвин сказал, что ему непростительно проиграть белому пацану. Это расизм.

Если я скажу то же самое про черных, то весь мир будет обсуждать, будто я не люблю темнокожих людей.

Мы все одинаковые. Какая разница?» – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.

Чимаев – об отце: «Он часто дрался на улице, однажды чуть учителя не выбросил из окна»

Хамзат Чимаев: «У меня нет образования. Дракам и вспыльчивости научила улица»