Рэй Мистерио: «Логан Пол, можешь позвонить? Я каждую пятницу на SmackDown»

Легенда WWE Рэй Мистерио обратился к блогеру Логану Полу.

«Логан, можешь позвонить? Меня нетрудно найти, приятель. Я каждую пятницу вечером на SmackDown (рестлинг-промоушен WWE – примечание Sports.ru)», – написал в соцсетях экс-чемпион WWE Рэй Мистерио.

Напомним, что Логан Пол минувшей ночью победил в боксерском поединке Диллона Дэниса. Судьи единогласно насчитали победу Пола 60-54 в шести раундах, но итоговым результатом стала дисквалификация Дэниса за нарушение судейских команд, которые привели к массовой потасовке на ринге.

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