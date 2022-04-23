Алджамейн Стерлинг: «В 2016-м Флойд Мейвезер послал своих людей, чтобы увести мою девушку»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о случае в 2016 году, когда хотел увести у бойца девушку, из-за чего Стерлинг хотел с ним подраться.

«Флойд послал своих людей, чтобы увести мою девушку. Это было где-то в 2016 году. В то время я все еще был непобежденным.

Сначала Мейвезер прислал парня, который сказал, что мы можем спуститься, а я ответил: «Чувак, ну я же не дурак». Я передал, что они могут сказать Флойду, что он непобедим в боксе, а я непобедим в ММА. И если есть желание выяснить, какой вид спорта лучше, то мы без проблем могли бы сразиться хоть сегодня.

Хотя не думаю, что они все-таки передали ему это», – сказал Стерлинг.

Алджамейн Стерлинг: «После первого боя с Яном я решил, что буду подлецом в этой истории»