Менеджер Макгрегора допустил переход Конора в WWE.

«Нельзя исключать это. Он не только лицо смешанных единоборств. Он еще и шоумен», – сказал менеджер Конора Макгрегора Оди Аттар.

В последний раз Макгрегор дрался летом 2021 года, когда проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

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