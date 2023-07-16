Менеджер Макгрегора – о переходе Конора в WWE: «Нельзя исключать это»

Теги MMA Конор Макгрегор WWE Бокс/MMA/UFC

Менеджер Макгрегора допустил переход Конора в WWE.

«Нельзя исключать это. Он не только лицо смешанных единоборств. Он еще и шоумен», – сказал менеджер Конора Макгрегора Оди Аттар.

В последний раз Макгрегор дрался летом 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

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1 комментарий

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real19024ver
Объективно, он уже последние года три больше рестлер, чем боец ММА
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