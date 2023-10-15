Диллон Дэнис устроил массовую потасовку в концовке боя с Логаном Полом

Теги бокс Диллон Дэнис Логан Пол Бокс/MMA/UFC

В Манчестере (Англия) проходит боксерский турнир, в соглавном событии которого состоялся поединок между Логаном Полом и Диллоном Дэнисом.

В концовке последнего раунда Дэнис попытался сделать болевой прием, после чего судья остановил поединок. Диллон продолжил драться, несмотря на команду рефери, из-за чего на ринг выбежали охранники и члены команд оппонентов.

Дрейк поставил $850 тысяч на досрочную победу Пола над Дэнисом

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