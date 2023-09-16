Валентина Шевченко: «Хочу в WWE. Смогу совмещать с карьерой в UFC»

Теги UFC MMA WWE Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко призналась, что хотела бы попробовать себя в реслинге.

«Я бы хотела попасть в WWE. Мне кажется, что для этого не нужно завершать бойцовскую карьеру, смогу совмещать и одно и другое. Если эта дверь откроется, а у меня будет такая возможность, то с удовольствием воспользуюсь», – заявила экс-чемпионка UFC Валентина Шевченко.

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2 комментария

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Sobachkin
Валя сгорела в ММА?
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as009595@icloud.com
Ответ Sobachkin
Валя сгорела в ММА?
Похоже на то))
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