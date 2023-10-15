Диллон Дэнис дисквалифицирован по итогам боя с Логаном Полом

Теги бокс Диллон Дэнис Логан Пол Бокс/MMA/UFC

14 октября в Манчестере (Великобритания) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет бой по правилам бокса между Логаном Полом и Диллоном Дэнисом.

Судьи единогласным решением отдали победу Полу (60-54, 60-54, 60-54), но Дэнис был дисквалифицирован за продолжение боя после остановки поединка.

Вечер бокса в Манчестере: KSI против Фьюри, Пол против Дэниса

Дэнис – Логану Полу: «Не могу дождаться, чтобы сломать тебе челюсть. Мудак из тик тока»

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1 комментарий

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АланСмити
Пока охрана уверенно ведёт 2:0 у Дилдо.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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