Диллон Дэнис дисквалифицирован по итогам боя с Логаном Полом
14 октября в Манчестере (Великобритания) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет бой по правилам бокса между Логаном Полом и Диллоном Дэнисом.
Судьи единогласным решением отдали победу Полу (60-54, 60-54, 60-54), но Дэнис был дисквалифицирован за продолжение боя после остановки поединка.
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