Диллон Дэнис дисквалифицирован по итогам боя с Логаном Полом

14 октября в Манчестере (Великобритания) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет бой по правилам бокса между и

Судьи единогласным решением отдали победу Полу (60-54, 60-54, 60-54), но Дэнис был дисквалифицирован за продолжение боя после остановки поединка.

Вечер бокса в Манчестере: KSI против Фьюри, Пол против Дэниса

Дэнис – Логану Полу: «Не могу дождаться, чтобы сломать тебе челюсть. Мудак из тик тока»