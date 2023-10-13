Дрейк сделал ставку на поединок между Логаном Полом и Диллоном Дэнисом.

Рэпер поставил $850 тысяч на победу Пола нокаутом. Канадец может выиграть более $1,3 млн, если ставка сыграет.

«Никогда не ставьте против личных врагов», – написал Дрейк в социальных сетях.

Бой между Полом и пройдет по правилам бокса и состоится 14 октября в Манчестере.

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