Дрейк поставил $850 тысяч на досрочную победу Пола над Дэнисом
Дрейк сделал ставку на поединок между Логаном Полом и Диллоном Дэнисом.
Рэпер поставил $850 тысяч на победу Пола нокаутом. Канадец может выиграть более $1,3 млн, если ставка сыграет.
«Никогда не ставьте против личных врагов», – написал Дрейк в социальных сетях.
Бой между Полом и Дэнисом пройдет по правилам бокса и состоится 14 октября в Манчестере.
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