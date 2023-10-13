Дрейк поставил $850 тысяч на досрочную победу Пола над Дэнисом

Теги бокс Дрейк Диллон Дэнис Логан Пол Бокс/MMA/UFC

Дрейк сделал ставку на поединок между Логаном Полом и Диллоном Дэнисом.

Рэпер поставил $850 тысяч на победу Пола нокаутом. Канадец может выиграть более $1,3 млн, если ставка сыграет.

«Никогда не ставьте против личных врагов», – написал Дрейк в социальных сетях.

Бой между Полом и Дэнисом пройдет по правилам бокса и состоится 14 октября в Манчестере.

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1 комментарий

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sanek maloi
Ну это понятно, кореш Мака, в ударке дно, а что насчёт Волк вс Махачев и Чимаев вс Усман, от этого друга репера Дрейка?)))в мма он постоянно влетает, больше чем выигрывает, а тошнотное проклятье до сих пор на нем висит, Хотябы среди ммаашников)))
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