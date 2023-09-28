Друг Конора Диллон Дэнис выложил фото с тренировки с Алексом Перейрой

Диллон Дэнис потренировался с Алексом Перейрой.

«Провел жесткие раунды с сегодня. Не волнуйся, , 14 октября я разобью твою рожу, ссыкло», – написал в соцсетях боец ММА Диллон Дэнис.

Напомним, что 14 октября в Манчестере Диллон Дэнис по правилам бокса подерется с Логаном Полом.

Перейра – о Прохазке: «Его стиль может показаться немного сложным, но у меня много опыта. Я привык к таким соперникам»

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