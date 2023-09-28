Друг Конора Диллон Дэнис выложил фото с тренировки с Алексом Перейрой
Диллон Дэнис потренировался с Алексом Перейрой.
«Провел жесткие раунды с Алексом Перейрой сегодня. Не волнуйся, Логан Пол, 14 октября я разобью твою рожу, ссыкло», – написал в соцсетях боец ММА Диллон Дэнис.
Напомним, что 14 октября в Манчестере Диллон Дэнис по правилам бокса подерется с Логаном Полом.
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