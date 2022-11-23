Биатлонист Латыпов: «Было бы интересно провести тренировку с бойцами ММА. Какие-то мелочи в их подготовке могли бы и нам помочь»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал об интересе к смешанным единоборствам.

– За кем из бойцов ММА вы следите и какие яркие поединки видели в последнее время?

– Не так часто получается смотреть, но за крупными турнирами UFC я слежу, особенно когда там выступают наши. Наблюдаю за Исламом Махачевым, который недавно выиграл титульный бой, раньше смотрел поединки Хабиба Нурмагомедова.

Особенно интересно было следить за историей его противостояния с Конором Макгрегором. Бои смотрю либо в прямом эфире по телевизору, либо в обзоре, когда они уже пройдут.

– Вас впечатлило выступление Махачева в чемпионском бою?

– Мне понравился бой. У Ислама такой же стиль, как у Хабиба. Он доминирует в партере, но при этом хорошо работает и в стойке. Можно сказать, что он универсальный боец с сильной стороной в борьбе. Другим соперникам тяжело сопротивляться такому напору и такой силе.

Я понимаю, что [Чарльз] Оливейра был чемпионом и очень непростым соперником, причем он также силен в партере, как многие бразильцы, но получилось, что наша борцовская школа сильнее бразильской.

– Вам было бы интересно провести совместную тренировку с кем-то из бойцов ММА?

– Конечно, был бы интересен такой опыт. Возможно, какие-то мелочи в их подготовке могли бы и нам помочь. Интересно было бы пообщаться об их подходе к питанию, как они гоняют вес в больших количествах. Было бы интересно пообщаться и провести тренировку, – сказал Латыпов.