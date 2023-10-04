Манел Капе рассказал, что Адесанья извинялся перед ним за конфликт на UFC 293: «Исраэль назвал меня африканским братом, но он мне не брат»

Манел Капе рассказал, что не принял извинений Исраэля Адесаньи.

Напомним, конфликт случился на пресс-конференции перед турниром UFC 293, на котором дрался с Шоном Стриклендом, а Капе – с Фелипе дос Сантосом. Изначально Манел должен был встретиться с Каем Кара-Франсом, одноклубником и другом Исраэля, но тот выбыл из поединка из-за травмы головы.

«После всей этой болтовни на пресс-конференции он подошел ко мне за кулисами и сказал: «Эй, без обид. Мы – африканские братья». Я ему ответил: «Ты мне не брат».

Я продолжил: «Зачем ты встал? Моя проблема – Кай, а не ты. Пусть он сам отвечает за себя. Поверь мне, если бы мы оказались на улице и без камер, я бы сожрал тебя».

Он отступил. Спросите его, что он сказал мне за кулисами. Я не боюсь ни людей, ни их размеров. Меня не победить на улицах.

Я не удивился, что он извинился. Он и его команда просто играют. В этом вся разница: для меня это не игры, все по-настоящему», – сказал ангольский боец наилегчайшего веса UFC Манел Капе, который идет с рекордом 4-2 в промоушене.

Конфликтовавший на пресс-конфренции с Адесаньей Манел Капе – о поражении Исраэля: «Карма – сука»