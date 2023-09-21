Сен-Пьер выложил фото после трехдневного голодания: «Это помогает выглядеть лучше. А теперь пора поесть»
Жорж Сен-Пьер показал последствия трехдневного голодания.
«Позирование после 72 часов голодания поможет вам выглядеть лучше. А теперь пора поесть», – подписал публикацию бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.
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