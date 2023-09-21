Сен-Пьер выложил фото после трехдневного голодания: «Это помогает выглядеть лучше. А теперь пора поесть»

Жорж Сен-Пьер показал последствия трехдневного голодания.

«Позирование после 72 часов голодания поможет вам выглядеть лучше. А теперь пора поесть», – подписал публикацию бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Менеджер Хабиба – о грэпплинг-матче с Сен-Пьером: «До сумм даже не доходил разговор. Откуда цифра в $5 млн?»

Жорж Сен-Пьер: «Братья Диаз, Усман или Ковингтон могут стать моими соперниками. Фанаты сами должны выбрать»