Сен-Пьер выложил фото после трехдневного голодания: «Это помогает выглядеть лучше. А теперь пора поесть»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Бокс/MMA/UFC

Жорж Сен-Пьер показал последствия трехдневного голодания.

«Позирование после 72 часов голодания поможет вам выглядеть лучше. А теперь пора поесть», – подписал публикацию бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

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1 комментарий

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Symba
Молодчага!
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