Жорж Сен-Пьер: «Братья Диаз, Усман или Ковингтон могут стать моими соперниками. Фанаты сами должны выбрать»

Жорж Сен-Пьер назвал имена возможных соперников.

«Есть несколько парней, которые могут стать хорошими соперниками. Я думаю, что мне нужен кто-то грозный. Важно, чтобы фанаты желали этого поединка.

Мне нужны ветераны, имеющие хороший опыт. Может быть, братья Диаз станут отличными соперниками. Я не знаю. Можно предложить бой кому-то из нынешнего поколения – Усману, Ковингтону... Я думаю, что люди сами должны выбрать будущего соперника. Нужно хорошее шоу.

Это будет больше показательный бой, чем рейтинговый. Не имею иллюзий, мне уже 42 года. У меня есть другие приоритеты, которые важнее, чем борьба», – заявил бывший трехкратный чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Напомним, что Сен-Пьер закончил карьеру в 2019 году. В декабре он хочет провести поединок по правилам MMA.

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