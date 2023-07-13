Жорж Сен-Пьер: «Братья Диаз, Усман или Ковингтон могут стать моими соперниками. Фанаты сами должны выбрать»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Бокс/MMA/UFC

Жорж Сен-Пьер назвал имена возможных соперников.

«Есть несколько парней, которые могут стать хорошими соперниками. Я думаю, что мне нужен кто-то грозный. Важно, чтобы фанаты желали этого поединка.

Мне нужны ветераны, имеющие хороший опыт. Может быть, братья Диаз станут отличными соперниками. Я не знаю. Можно предложить бой кому-то из нынешнего поколения – Усману, Ковингтону... Я думаю, что люди сами должны выбрать будущего соперника. Нужно хорошее шоу.

Это будет больше показательный бой, чем рейтинговый. Не имею иллюзий, мне уже 42 года. У меня есть другие приоритеты, которые важнее, чем борьба», – заявил бывший трехкратный чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Напомним, что Сен-Пьер закончил карьеру в 2019 году. В декабре он хочет провести поединок по правилам MMA.

Жорж Сен-Пьер выступит на турнире по грэпплингу

Майкл Биспинг: «Идеальное завершение карьеры было у Сен-Пьера. Этот парень задушил меня, получил пояс в среднем весе, а затем ушел окончательно»

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3 комментария

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TripleK
Вы бы хотя бы проверяли новости перед тем, как выводить на страницу. Мало того, что перевод кондовый, так еще в пояснении смысл искажен. Не собирается Сент-Пьер драться по ММА он планирует провести поединок по грэпплингу
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+14
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S.Laposter
Ответ TripleK
Вы бы хотя бы проверяли новости перед тем, как выводить на страницу. Мало того, что перевод кондовый, так еще в пояснении смысл искажен. Не собирается Сент-Пьер драться по ММА он планирует провести поединок по грэпплингу
Видимо для автора статьи-перевода это одно и то же)
+1
0
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