Представлен обновленный постер UFC 294
UFC опубликовал обновленный постер 294-го номерного турнира.
Ивент состоится 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.
Главным событием станет титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.
В соглавном событии подерутся бойцы среднего дивизиона Хамзат Чимаев и Камару Усман.
Усман спускается по лестнице спиной и не может ходить по асфальту. У него убитые колени
Бой Махачева с Волкановски за 10 дней до турнира – рокировка ради хайпа
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