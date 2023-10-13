Представлен обновленный постер UFC 294

UFC опубликовал обновленный постер 294-го номерного турнира.

Ивент состоится 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

Главным событием станет титульный поединок в легком весе между и .

В соглавном событии подерутся бойцы среднего дивизиона и .

Усман спускается по лестнице спиной и не может ходить по асфальту. У него убитые колени

Бой Махачева с Волкановски за 10 дней до турнира – рокировка ради хайпа