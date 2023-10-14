Вечер бокса в Сиднее: Цзю против Мендосы и другие бои
В Сиднее (Австралия) 15 октября состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул WBO в первом среднем весе между Тимофеем Цзю (23-0) и Брайаном Мендосой (22-2).
Другие бои турнира:
- Сэм Гудман (15-0) против Мигеля Флореса (25-4-1);
- Натаниэль Мэй (22-3) против Джексона Джона Ингленда (14-2);
- Сергей Воробьев (19-1) против Уэйда Райана (21-11).
Тим Цзю оказался легче Мендосы перед боем за титул WBO в Сиднее
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