Вечер бокса в Сиднее: Цзю против Мендосы и другие бои

В Сиднее (Австралия) 15 октября состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул WBO в первом среднем весе между (23-0) и Брайаном Мендосой (22-2).

Другие бои турнира:

Сэм Гудман (15-0) против Мигеля Флореса (25-4-1);

Натаниэль Мэй (22-3) против Джексона Джона Ингленда (14-2);

Сергей Воробьев (19-1) против Уэйда Райана (21-11).

Тим Цзю оказался легче Мендосы перед боем за титул WBO в Сиднее