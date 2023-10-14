Вечер бокса в Сиднее: Цзю против Мендосы и другие бои

Теги Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

В Сиднее (Австралия) 15 октября состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул WBO в первом среднем весе между Тимофеем Цзю (23-0) и Брайаном Мендосой (22-2).

Другие бои турнира:

  • Сэм Гудман (15-0) против Мигеля Флореса (25-4-1);
  • Натаниэль Мэй (22-3) против Джексона Джона Ингленда (14-2);
  • Сергей Воробьев (19-1) против Уэйда Райана (21-11).

Тим Цзю оказался легче Мендосы перед боем за титул WBO в Сиднее

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1 комментарий

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KKA
Удачи , Тимофей !
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