Тим Цзю оказался легче Мендосы перед боем за титул WBO в Сиднее

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

В Сиднее (Австралия) 15 октября состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул WBO в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Брайаном Мендосой.

За сутки до турнира прошла традиционная процедура взвешивания. Вес Цзю составил 69,44 кг, Мендоса оказался тяжелее на 400 граммов (69,85 кг).

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
сейчас поест на 5кг минимум ))
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