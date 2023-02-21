Майкл Биспинг: «Фанаты Махачева и Хабиба придут за мной. Джон Джонс – первый номер рейтинга P4P»

Теги UFC Андерсон Сильва Жорж Сен-Пьер MMA Майкл Биспинг тяжелый вес (MMA) легкий вес (MMA) Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC и аналитик Майкл Биспинг назвал лучшего бойца промоушена вне зависимости от весовой категории.

«Мы спорим по мелочам: неважно, какое место ты занимаешь в pound-for-pound – первое, второе или третье. Это субъективное мнение, на которое каждый имеет право.

Но если посмотреть на достижения Джона Джонса, на то, кого и как он побил, то нельзя не оценить его. Он непопулярный, и мы знаем, что у него находили допинг – это огромная звездочка. Но все равно я бы назвал его первым номером рейтинга P4P. Мы говорим о величайшем бойце всех времен.

Фанаты Ислама Махачева и Хабиба придут за мной. То же самое сделают фанаты Жоржа Сен-Пьера и Андерсона Сильвы, но извините, Сильва однозначно в этом списке. Нельзя отрицать резюме Джонса и статус людей, которых он победил», – считает Биспинг.

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11 комментариев

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Kanan Jarrus
ган в унизительной манере укажет туринабольщику его место
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Борис _____
Так это разные вещи. Одно дело лучший боец всех времён - на это место претендует Джонс, не претендует Хабиб и пока далёк Ислам. И совсем другое дело - Р4Р №1, это рейтинг для активных бойцов. Если три года на печи сидишь, ты никакой не №1 прямо сейчас.
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Чигорин
Ну нет, не может Джонс быть лучшим после трёхлетнего простоя, тем более, что предшествовали ему две очень неубедительные спорные победы. Ну и допинг, да, это пятно на его карьере, как бы не бесновались фанаты Джонса, это не вымарать никак.
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\\\ VORON ///
Ответ уличный иуда
Все правильно. Если бы не эта история с допингом, то считай идеальная карьера. Ну ладно, уберем бои Джонса с допингом, и? И без допинга он переезжал топов своего дивизиона.
Есть уверенность, что он топов переезжал без допинга? Usada пришла в UFC в 2015 году. Джонс в 2015 попался с марихуаной, в 2016 на блокаторе эстрогена (для увеличения тестостерона), в 2017 на туринаболе. + фиг знает, что еще у него не находили...
После этого Джонс победил Густафсона, который был на спаде, середняка Смита + 2 крайне спорные победы над Сантосом и Рейесем.
Это вряд ли можно назвать идеальной карьерой. Возможно он действительно крут, но с учетом допинговой истории это сложно утверждать наверняка.
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космонавт на дереве
Ответ уличный иуда
Все правильно. Если бы не эта история с допингом, то считай идеальная карьера. Ну ладно, уберем бои Джонса с допингом, и? И без допинга он переезжал топов своего дивизиона.
видели мы его без допинга в последних двух боях
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\\\ VORON ///
Ответ Андрей Макаров
В том то и дело, что с приходом Юсада остальные сдулись, а Боунс продолжал побеждать
Возможно он лучше других маскировал допинг до определенного момента, а потом технологии обнаружения допинга Юсада стали лучше и Джонс попался, при чем попался дважды с разными веществами. Он очень умный боец с хорошей техникой, но допинг это огромное жирное пятно на его карьере. После такого сложно его называть величайшим, так как действительно без допинга многие сдувались и Джонс с учетом последних 2х боев возможно тоже сдулся...
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j30
если победит гана то да , если проиграет то нет 3 летний простой потом поражение и первое место?
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Андрей Макаров
Ответ уличный иуда
Все правильно. Если бы не эта история с допингом, то считай идеальная карьера. Ну ладно, уберем бои Джонса с допингом, и? И без допинга он переезжал топов своего дивизиона.
В том то и дело, что с приходом Юсада остальные сдулись, а Боунс продолжал побеждать
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уличный иуда
Все правильно. Если бы не эта история с допингом, то считай идеальная карьера. Ну ладно, уберем бои Джонса с допингом, и? И без допинга он переезжал топов своего дивизиона.
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armageddon123456
Блин, но как, КАААААК можно считать лучше чувака с 3 проявленными допинг-тестами? А что если все его достижения благодаря допингу? В чем тогда его "лучшесть"? Бред Биспинг несёт. Если называть его лучшим, то не упоминать про допинг (но так нельзя)
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Бислан Казахов
бредит одноглазый
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