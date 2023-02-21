Майкл Биспинг: «Фанаты Махачева и Хабиба придут за мной. Джон Джонс – первый номер рейтинга P4P»

Бывший чемпион UFC и аналитик назвал лучшего бойца промоушена вне зависимости от весовой категории.

«Мы спорим по мелочам: неважно, какое место ты занимаешь в pound-for-pound – первое, второе или третье. Это субъективное мнение, на которое каждый имеет право.

Но если посмотреть на достижения , на то, кого и как он побил, то нельзя не оценить его. Он непопулярный, и мы знаем, что у него находили допинг – это огромная звездочка. Но все равно я бы назвал его первым номером рейтинга P4P. Мы говорим о величайшем бойце всех времен.

Фанаты Ислама Махачева и придут за мной. То же самое сделают фанаты и , но извините, Сильва однозначно в этом списке. Нельзя отрицать резюме Джонса и статус людей, которых он победил», – считает Биспинг.

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