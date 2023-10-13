Махачев – об уходе USADA из UFC: «Шутим, что теперь все пояса будут у бразильцев»

Теги UFC USADA Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев высказался о конфликте между USADA и UFC.

Ранее стало известно, что промоушен отказался от продления контракта с антидопинговым агентством.

«Это меня огорчило. Были приколы в зале, что теперь все пояса будут у бразильцев. Спорт на высоком уровне должен тестироваться и контролироваться каким‑то органом.

Не знаю, есть ли кто‑то, кроме USADA, кто этим занимается. Надеюсь, они найдут кого‑то другого. До USADA были одни бойцы, во время USADA все поменялось. Я бы не хотел возвращаться к гладиаторским боям», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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3 комментария

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Kubinec_
все правильно он сказал. скоро в ufc бои по 2 раунда сделают, чтоб челики как Исмаилов в обморок не падали
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Это надо так умудриться перевернуть в заголовке смысл слов на 180 градусов. Спортс себе не изменяет, конечно)
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Ronaldinho Gaúcho
Да нифига ничего не будет, найдут другое решение.
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