Махачев – об уходе USADA из UFC: «Шутим, что теперь все пояса будут у бразильцев»

Ислам Махачев высказался о конфликте между USADA и UFC.

Ранее стало известно, что промоушен отказался от продления контракта с антидопинговым агентством.

«Это меня огорчило. Были приколы в зале, что теперь все пояса будут у бразильцев. Спорт на высоком уровне должен тестироваться и контролироваться каким‑то органом.

Не знаю, есть ли кто‑то, кроме USADA, кто этим занимается. Надеюсь, они найдут кого‑то другого. До USADA были одни бойцы, во время USADA все поменялось. Я бы не хотел возвращаться к гладиаторским боям», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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