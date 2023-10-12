Бернс обратился к Волкановски: «Что за зверь!»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Гилберт Бернс Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Гилберт Бернс отреагировал на анонс реванша между Махачевым и Волкановски.

«Всем добрый вечер, а особенно – Алексу Волкановски. Что за зверь!» – написал в соцсетях рейтинговый полусредневес UFC Гилберт Бернс.

Напомним, что Волкановски за 11 дней до UFC 294 принял бой с Исламом Махачевым за титул в легком весе. В феврале 2023 года Ислам победил Алекса единогласным решением судей.

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1 комментарий

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Azamat Abdukadyroff
этот зверь 🐺
+2
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+2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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