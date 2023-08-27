Усик упал после удара ниже пояса от Дюбуа: Александру потребовался длительный тайм-аут

Теги тяжелый вес Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Во Вроцлаве (Польша) проходит бой за титулы IBF, WBA и WBO в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

В пятом раунде Дюбуа ударил Усика ниже пояса, после чего Александр упал на ринг, изобразив гримасу боли на лице.

Усику потребовалась пауза в несколько минут, чтобы избавиться от болевых ощущений и прийти в себя.

Усик казался маленьким для супертяжа и блекло побеждал, а потом разнес Джошуа. Он превзойдет Холифилда?

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15 комментариев

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Николай Васильков
Несите Оскар.
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Поникший Руй
Ответ Роман Ахмедов
ну ясно.Не встанет))
Вероятно, не как в твоей любимой песне дредастого колхозана, но встал
+6
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Гамарджоба Генацвале
Усик ниже пояса нужно брить.
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S.Laposter
Ответ Николай Васильков
Несите Оскар.
Из дома похоже отлично видно)
а на самом деле это обычное дело после такого попадания, пусть не самого прямого, но все же перчатка не спичечный коробок.
но у каждого свое мнение
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Dart_Yoda
Ответ Профессор из Кобхэма
Какого пупка🤣 Там до пупка сантиметров 20, лол. Чистый удар ниже пояса, причем умышленный, чтобы сбить темп. Но не срослось.
На счёт умышленного удара сомневаюсь, Дюбуа простреливал корпус на силу, а не точность, несколько раз на тоненького было. Ну, а то что удар был ниже пояса - очевидно.
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damondiamond
я вот вообще не шарю в боксе, смотрю только бои Усика, наверное, но этот удар это же не бокс, когда бьют в корпус, то, как я понимаю, это разрешено, но тут чел в лобок ударил почти, хз это не честно как по мне
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sergoelkukuy
Ответ Николай Васильков
Несите Оскар.
Лучше два
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Epicman
Ответ Алексей Иванов
Удар в район пупка,по сути это нокаут
Пупочный нокаут?))
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Профессор из Кобхэма
Ответ Алексей Иванов
Удар в район пупка,по сути это нокаут
Какого пупка🤣
Там до пупка сантиметров 20, лол.

Чистый удар ниже пояса, причем умышленный, чтобы сбить темп. Но не срослось.
+4
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