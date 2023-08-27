Усик упал после удара ниже пояса от Дюбуа: Александру потребовался длительный тайм-аут
Во Вроцлаве (Польша) проходит бой за титулы IBF, WBA и WBO в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
В пятом раунде Дюбуа ударил Усика ниже пояса, после чего Александр упал на ринг, изобразив гримасу боли на лице.
Усику потребовалась пауза в несколько минут, чтобы избавиться от болевых ощущений и прийти в себя.
Усик казался маленьким для супертяжа и блекло побеждал, а потом разнес Джошуа. Он превзойдет Холифилда?
а на самом деле это обычное дело после такого попадания, пусть не самого прямого, но все же перчатка не спичечный коробок.
но у каждого свое мнение
Там до пупка сантиметров 20, лол.
Чистый удар ниже пояса, причем умышленный, чтобы сбить темп. Но не срослось.