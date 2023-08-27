Усик упал после удара ниже пояса от Дюбуа: Александру потребовался длительный тайм-аут

Во Вроцлаве (Польша) проходит бой за титулы IBF, WBA и WBO в тяжелом весе между и .

В пятом раунде Дюбуа ударил Усика ниже пояса, после чего Александр упал на ринг, изобразив гримасу боли на лице.

Усику потребовалась пауза в несколько минут, чтобы избавиться от болевых ощущений и прийти в себя.

Усик казался маленьким для супертяжа и блекло побеждал, а потом разнес Джошуа. Он превзойдет Холифилда?