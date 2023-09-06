Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Усиком

Команда Даниэля Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Александром Усиком.

«Представители Дюбуа подали официальную апелляцию на результат поединка, который состоялся 26 августа во Вроцлаве.

Всемирная боксерская ассоциация, получив апелляцию, приступит к ее рассмотрению в соответствии с правилами. Результаты будут опубликованы своевременно», – говорится в заявлении .

Напомним, что в пятом раунде боя между Дюбуа и Усиком рефери зафиксировал удар ниже пояса со стороны британца, после чего остановил поединок на несколько минут.

Команда Дюбуа считает, что удар был легальным.

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Фрэнк Уоррен: «Апелляция Дюбуа не повлияет на бой Усика и Фьюри. Поединок должен пройти в начале 2024-го»