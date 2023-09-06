Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Усиком

Теги WBA Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Команда Даниэля Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Александром Усиком.

«Представители Дюбуа подали официальную апелляцию на результат поединка, который состоялся 26 августа во Вроцлаве.

Всемирная боксерская ассоциация, получив апелляцию, приступит к ее рассмотрению в соответствии с правилами. Результаты будут опубликованы своевременно», – говорится в заявлении WBA.

Напомним, что в пятом раунде боя между Дюбуа и Усиком рефери зафиксировал удар ниже пояса со стороны британца, после чего остановил поединок на несколько минут.

Команда Дюбуа считает, что удар был легальным.

Что такое удар ниже пояса? Разобрали с судьей на примере боя Усик – Дюбуа

Фрэнк Уоррен: «Апелляция Дюбуа не повлияет на бой Усика и Фьюри. Поединок должен пройти в начале 2024-го»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий