Drug Free Sport будет отвечать за допинг-тестирование бойцов UFC. Промоушен прекратит сотрудничество с USADA
UFC заключил договор о сотрудничестве с Drug Free Sport International.
Компания будет контролировать процесс допинг-тестирования бойцов промоушена. Соглашение вступит в силу с января 2024 года.
Drug Free Sport International известна по работе с крупнейшими спортивными лигами США. Среди партнеров организации – NFL, NBA и MLB.
Ранее стало известно, что UFC отказался от продления контракта с Американским антидопинговым агентством (USADA).
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