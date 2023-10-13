Drug Free Sport будет отвечать за допинг-тестирование бойцов UFC. Промоушен прекратит сотрудничество с USADA

UFC заключил договор о сотрудничестве с Drug Free Sport International.

Компания будет контролировать процесс допинг-тестирования бойцов промоушена. Соглашение вступит в силу с января 2024 года.

Drug Free Sport International известна по работе с крупнейшими спортивными лигами США. Среди партнеров организации – NFL, NBA и MLB.

Ранее стало известно, что отказался от продления контракта с Американским антидопинговым агентством (USADA).

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