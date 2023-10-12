Алекс Волкановски: «Был ли я в отпуске? Да, выпивал и отдыхал»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Алекс Волкановски признался, что отдыхал перед анонсом боя с Махачевым.

«Был ли я в отпуске? Да. Выпивал ли я? Да. Но, наверное, поэтому я чувствую себя свежим. Возбужденным. Не ощущаю себя измотанным.

Обратился к парням в зале и сказал: «Сейчас я хочу устроить мясорубку, смоделировать бой». Многие болтают, но мало кто делает. У меня есть большая возможность все доказать и показать кохонес.

Это безумие, действительно безумие. Мне сообщили, что Чарльз выходит из игры и я сказал: «Давайте сделаем это». Очевидно, что это довольно сумасшедший поступок. Не многие бойцы пойдут на это, особенно в моем положении.

Но всегда говорил, что я именно такой парень, который будет выступать в любое время, в любом месте, в любом весе. У меня есть еще один шанс доказать это в поединке с жестким и сильным соперником», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски.

Волкановски подерется с Махачевым после операции на руке. Ему плевать: уже брал пояс с переломом

Волкановски уже доказывал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sanek maloi
Ахахах, красавчик, прибухал, потому что дочка родилась) ещё и несколько млн с шейхов и этой шараги снимет)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arsen Melikyan
ни один из обладателей поясов и в пятёрке р4p, на такой поступок не способен, выйти в октагон без лагеря, этим и определяется величие, и чек за бой от шейхов тут ни при чём, это менталитет победителя и человека который не боится ничего, даже проиграть. Поэтому он первый номер в pound four pound.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Маевских
Ответ Arsen Melikyan
ни один из обладателей поясов и в пятёрке р4p, на такой поступок не способен, выйти в октагон без лагеря, этим и определяется величие, и чек за бой от шейхов тут ни при чём, это менталитет победителя и человека который не боится ничего, даже проиграть. Поэтому он первый номер в pound four pound.
ты всё слишком романтизируешь
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shafigullin.manufacture
Че за лев этот тигр уаййааа
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий