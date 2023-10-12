Алекс Волкановски: «Был ли я в отпуске? Да, выпивал и отдыхал»

Алекс Волкановски признался, что отдыхал перед анонсом боя с Махачевым.

«Был ли я в отпуске? Да. Выпивал ли я? Да. Но, наверное, поэтому я чувствую себя свежим. Возбужденным. Не ощущаю себя измотанным.

Обратился к парням в зале и сказал: «Сейчас я хочу устроить мясорубку, смоделировать бой». Многие болтают, но мало кто делает. У меня есть большая возможность все доказать и показать кохонес.

Это безумие, действительно безумие. Мне сообщили, что Чарльз выходит из игры и я сказал: «Давайте сделаем это». Очевидно, что это довольно сумасшедший поступок. Не многие бойцы пойдут на это, особенно в моем положении.

Но всегда говорил, что я именно такой парень, который будет выступать в любое время, в любом месте, в любом весе. У меня есть еще один шанс доказать это в поединке с жестким и сильным соперником», – сказал чемпион в полулегком весе .

Волкановски подерется с Махачевым после операции на руке. Ему плевать: уже брал пояс с переломом

Волкановски уже доказывал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции