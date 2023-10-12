Майк Перри может подраться с Эдди Альваресом на голых кулаках (The Schmo)
Майк Перри может подраться с Эдди Альваресом в BKFC.
Об этом сообщает блогер The Schmo. Перри ему рассказал, что возглавит турнир Bare Knuckle FC, который пройдет в ночь на 3 декабря в Солт-Лейк-Сити (Юта). Соперником Майка может стать бывший чемпион UFC Эдди Альварес.
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