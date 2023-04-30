Конор пообещал подраться на голых кулаках и провел битву взглядов с Перри

Конор Макгрегор вышел на ринг после турнира Bare Knuckle FC.

Бывший двойной чемпион обратился к зрителям турнира по боям на голых кулаках Bare Knuckle FC.

пообещал однажды подраться в этом виде спорта и провел битву взглядов с бойцом BKFC Майклом Перри.

«Здесь невероятная обстановка. Невероятный матчмейкинг. Я должен был приехать сюда. Не собирался пропускать это событие, и оно меня не разочаровало.

Все эти бойцы, которые выходят сюда, – воины, и они пользуются моим уважением», – сказал Конор на ринге.

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