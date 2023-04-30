Конор пообещал подраться на голых кулаках и провел битву взглядов с Перри

Теги UFC Конор Макгрегор Майк Перри Bare Knuckle Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор вышел на ринг после турнира Bare Knuckle FC.

Бывший двойной чемпион UFC обратился к зрителям турнира по боям на голых кулаках Bare Knuckle FC.

Конор Макгрегор пообещал однажды подраться в этом виде спорта и провел битву взглядов с бойцом BKFC Майклом Перри.

«Здесь невероятная обстановка. Невероятный матчмейкинг. Я должен был приехать сюда. Не собирался пропускать это событие, и оно меня не разочаровало.

Все эти бойцы, которые выходят сюда, – воины, и они пользуются моим уважением», – сказал Конор на ринге.

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1 комментарий

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Tpy6kaMerlina
Вот интересно, Конору платят за всю эту шумиху, которую он наводит своими появлениями то там то тут, или он от чистого сердца всюду скачет да ни с кем не выскакивает (а ведь с Чендлером должен был быть поединок, например. Где новость о возвращении Конора в антидопинговый пул спортсменов). Конор, Конор...
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