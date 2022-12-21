Президент Bare Knuckle FC – о ВанЗант: «Мы хотим продолжить сотрудничество»

Президент лиги Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман заявил, что хочет продлить контракт с Пейдж ВанЗант, несмотря на неудачные выступления спортсменки в промоушене.

Напомним, что она пополнила ростер BKFC в 2021 году, провела в лиге два поединка, оба раза потерпев поражение.

«Я считаю это хороший вариант, если она будет продвигать нас так же, как и в начале. Единственное, что нельзя отнять у Пейдж, так это упорство.

Ей не нравится находиться в колонке проигравших, и она сделает все, чтобы попасть в колонку победителей. Она является типом бойца, с которым мы хотим работать в BKFC.

Если Пейдж сможет двигать для нас эту иглу, то мы готовы продолжить работать с ней. Если нет, то это была хорошая поездка, но мы хотим продолжить сотрудничество», – сказал Фельдман.

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